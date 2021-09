Prefeitura vai ensinar os idosos a mexer no celular

O Centro de Referência da Juventude abriu nesta sexta-feira, dia 17, inscrições para duas turmas voltadas a ensinar pessoas com 60 anos ou mais a mexer com o celular. A iniciativa é da Coordenação de Políticas Públicas para a Juventude. As aulas são gratuitas, começam dia 4 de outubro, e serão no Centro de Referência da Juventude. “A inclusão digital é uma necessidade nos dias de hoje e essa oficina vem ao encontro de muitas demandas do público idoso”, afirmou Vandecleya Moro, secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas.

O curso “Aprenda a mexer no seu smartphone”, ensina aplicações de smartphone básico, aplicações sem internet, configurações de acesso à internet, redes sociais e aplicativos de serviços públicos. Todo o material, exceto o aparelho celular, é oferecido pela Prefeitura de Campinas. Segundo a Coordenação de Políticas Públicas para a Juventude, as inscrições vão até o dia 4 de outubro e devem ser feitas no Centro de Referência da Juventude, na rua Dusolina Leone Tournieux, 143 – Vila União (telefone 3223-4840 – e-mail [email protected]).