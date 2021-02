Prefeitura vai contratar estagiários através de parceria com o CIEE

Uma reunião de trabalho na terça-feira (23/02) fechou os últimos detalhes da iniciativa de ampliação das oportunidades de estágio para alunos dos níveis Médio, Técnico e Superior nos diversos setores a Prefeitura de Nova Odesa. A expectativa é que as vagas disponibilizadas pelo Município quase dobrem – das atuais 80 para até 150 –, e que a seleção dos alunos da cidade interessados nelas aconteça a longo dos próximos dois meses. O início do período de inscrições, bem como os cursos, deve ser divulgado em breve pela Prefeitura, em seus canais oficiais e através da imprensa regional.

A oportunização de vagas de estágio remunerado no Serviço Público Municipal é feita através de uma parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola). A decisão de ampliar o número de vagas foi uma das primeiras tomadas pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, já no dia 05 de janeiro deste ano. No último dia 12 de fevereiro, finalmente foi assinado o termo de prorrogação da parceria entre Prefeitura e Centro.

“O estágio é bom para quem precisa fazer e às vezes não encontra vagas disponíveis. E é papel da Prefeitura, também, auxiliar os jovens da cidade neste começo de carreira, no início da vida profissional, disponibilizando vagas de estágio. O que acaba sendo bom também para a população, no atendimento ao cidadão”, justificou o prefeito em janeiro, em reunião com os atuais estagiários.

Da reunião que definiu os detalhes do novo processo seletivo, participaram o secretário municipal de Governo, Marco Russo, a coordenadora de Recursos Humanos, Giuliana Barbosa Santos Fortunato, e a secretária de Gabinete Fabiane Silva de Carvalho. Pelo CIEE, estiveram presentes a supervisora da unidade de Campinas, Luciana Bragil Cataldi, e o consultor de atendimento Luiz Gustavo Migotti.

Falta à gestão municipal finalizar apenas o catálogo de cursos em que há interesse do Município – e que deve trazer novos itens. Além da ampliação do total de vagas, outra novidade será a provável abertura de processo de seleção também para alunos do Ensino Médio e Médio Técnico – atualmente, a Prefeitura conta apenas com estagiários de Nível Superior.

Em todos os níveis, a seleção dos candidatos será por conhecimento, ou seja, através da análise das notas do estudante, sem provas presenciais, em função das limitações impostas pela pandemia de Covid-19. O processo é para a formação de cadastro de reserva (com chamamento dos aprovados conforme a necessidade), e será realizado pelo CIEE de forma totalmente independente. Só poderão se candidatar estudantes que moram em Nova Odessa.

“Nosso programa tem um incentivo de um salário mínimo mensal, e a nova gestão tem esse interesse de valorizar ainda mais e dar oportunidade para os jovens estudantes da cidade”, lembrou Giuliana.

“O estágio, para o estudante, é uma grande chance de conhecer também o setor público, onde há excelentes oportunidades de carreiras, e de se desenvolver como um profissional mais completo. Há todo um leque de atividades na Prefeitura que são compatíveis com o que o jovem está estudando. O poder público em geral precisa de profissionais das mais diversas áreas”, lembrou Luciana Cataldi, do CIEE.

Segundo ela, a prorrogação da parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola “é uma grande oportunidade oferecida pela Prefeitura de Nova Odessa ao desenvolvimento profissional do estudante da cidade, ainda mais agora, ampliando esse programa com mais vagas, em novos cursos”.

“Quando me formei (em Medicina Veterinária), tive que rodar muitas clínicas veterinárias para conseguir meu estágio. Então sei como é e vamos procurar formas de ampliar esse programa, incluindo novas vagas em outras áreas da Prefeitura além das que já disponibilizam vagas atualmente. Quero abrir o leque para outros cursos, para que, terminando a faculdade, os jovens novaodessenses tenham oportunidade de estágio e de já iniciar suas carreiras de forma adequada, fazendo este estágio na Prefeitura”, destacou o prefeito Leitinho na reunião do início de janeiro.