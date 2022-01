Prefeitura abre processo seletivo para vagas na Saúde

A Prefeitura de Nova Odessa publica nesta sexta-feira (07/01) em seu Diário Oficial do Município o extrato (resumo) do edital de abertura de inscrições para o Processo Seletivo 01/2022, que prevê a formação de cadastro reserva para a eventual contratação de profissionais de 42 de diversas funções da Rede Municipal de Saúde. As edições do DOM online ficam disponíveis em http://www.novaodessa.sp.gov.br/DiarioOficial.aspx.

Para candidatos com Ensino Fundamental completo (entre as exigências específicas para cada caso), o edital traz duas funções, de Auxiliar de Dentista e Motorista de Ambulância, com salários de R$ 1.833,93 e R$ 1.932,72 (respectivamente) e carga horária de 40 horas semanais. O valor da inscrição é de R$ 43,62.

Para quem tem Ensino Médio e/ou Técnico completo, o edital prevê cadastro reserva para seis empregos, incluindo Agente de Controle de Endemias, Auxiliar de Farmácia, Recepcionista, Técnico de Enfermagem, Técnico em Imobilização Ortopédica e Telefonista, com salários de R$ 1.481,36 a R$ 2.713,31 e cargas horárias de 30 a 40 horas semanais – também conforme cada caso, vide edital. O valor da inscrição é de R$ 59,84.

Já para profissionais de Nível Superior, o edital traz 34 opções, incluindo: Assistente Social, Dentista, Enfermeiro(a), Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Anestesista Plantonista, Médico Cardiologista Mensalista, Médico Cirurgião Geral Plantonista, Médico Clínico Geral Mensalista, Médico Clínico Geral Socorrista Plantonista, Médico Clinico Geral Socorrista APH – Atendimento Pré-Hospitalar, Médico Dermatologista Mensalista, Médico Endocrinologista Mensalista, Médico Gastroenterologista Mensalista, Médico Ginecologista Mensalista, Médico Hematologista Mensalista, Médico Infectologista Mensalista, Médico Intensivista Plantonista, Médico Neurologista Mensalista, Médico Neuropediatra Mensalista, Médico Oftalmologista Mensalista, Médico Ortopedista Mensalista, Médico Pneumologista Mensalista, Médico Psiquiatra Mensalista, Médico Psiquiatra Infantil Mensalista, Médico Reumatologista Mensalista, Médico Pediatra Mensalista, Médico Pediatra Plantonista, Médico Urologista Mensalista, Médico Vascular Mensalista, Nutricionista, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional.

Nestes casos, os salários variam de R$ 2.571,77 (para Terapeuta Ocupacional) a R$ 9.958,25 (para médicos plantonistas), com cargas horárias e jornadas bastante variadas, de 20 a 40 horas semanais (vide edital). Neste caso, o valor da inscrição é de R$ 71,67.

Segundo a secretarias municipais de Administração e de Saúde, o Processo Seletivo visa o eventual provimento (contratação) por tempo determinado de empregados temporários para substituição de profissionais efetivos cujas vagas ficarem abertas por motivos diversos (como casos de “cobertura” de afastamentos ou licenças dos efetivos), e sempre conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, durante o prazo de validade do edital (que é de um ano, prorrogável por mais um ano).

O prazo de inscrição vai até o próximo dia 07 de fevereiro de 2022. Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar via Internet o endereço eletrônico www.metrocapital.com.br e localizar a área destinada ao “Processo Seletivo da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA”. Todas as publicações serão realizadas neste endereço eletrônico, sendo de inteira responsabilidade do interessado seu acompanhamento.

A eventual contratação acontecera “de acordo com a disponibilidade orçamentária e obedecida a ordem classificatória, não gerando obrigatoriedade de contratação”. Cada emprego tem suas especificações de salário e carga horária disponíveis para consulta online no edital do Processo Seletivo. Lembrando que todas as vagas podem dar direito também, durante o período de contratação, a um cartão alimentação de R$ 502,63 e a vale transporte.

Os candidatos interessados devem ter no mínimo 18 anos, serem brasileiros natos, estar de acordo com as obrigações eleitorais, e no caso do sexo masculino, também com as obrigações militares. O processo seletivo contará com fases de acordo com cada cargo, incluindo provas objetivas em datas e locais a serem informados pela empresa responsável.

Mas atenção: em caso de dúvidas ou informações conflitantes publicadas em quaisquer outros canais, vale sempre o que está escrito no edital e em suas eventuais erratas ou adendos, também publicados no site da empresa. Para mais informações, basta acessar os links www.metrocapital.com.br, onde está publicado o edital completo.