A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana está concluindo, na manhã desta quinta-feira (19), as obras de recapeamento asfáltico na Rua Ari Barroso, região do bairro Antonio Zanaga. Em seguida, os serviços de recape serão executados na região do bairro Parque da Liberdade.

Segundo a Sosu, o trabalho começará pela Rua Serra do Espinhaço, continuando pela Ruas Serra dos Caiapós e Serra da Borborema, entre a Serra Japi e Serra das Palmeiras.