Prefeitura termina asfalto na Avenida do Compositor

As obras de pavimentação asfáltica (asfalto) foram concluídas no trecho da Avenida do Compositor, na região do bairro Residencial Jaguari, com investimentos que totalizaram R$ 743 mil. Agora, serão realizadas as sinalizações de solo e a liberação para o trânsito está prevista para a próxima terça-feira, dia 8. Neste sábado (5), o prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi visitaram o local e ressaltaram a importância das melhorias para a mobilidade urbana naquela região.

“A abertura, pavimentação e melhorias realizadas neste trecho da Avenida do Compositor, que ainda estava sem pavimentação, eram reivindicações antigas dos moradores e comerciantes do Jaguari, Campo Verde, Nova Carioba e toda a região. fico muito feliz em conseguirmos atender na nossa gestão, graças aos recursos destinados por meio de emenda de infraestrutura urbana pela deputada Marta Costa, mais a contrapartida da prefeitura” afirmou o prefeito. “Agradecemos o empenho do vereador Marcos Caetano, que intermediou o recurso. A união de esforços resultou neste belo trabalho que entregamos para toda a população de Americana. Estamos trabalhando para fazer muito mais obras de infraestrutura pela cidade”, completou Chico.

Também participaram da visita o vereador Marcos Caetano, os secretários municipais Adriano Alvarenga Camargo Neves (Obras e Serviços Urbanos); Vinícius Zerbetto (Gestão de Convênios); Allisson Roberto (Comunicação e Tecnologia da Informação) e os adjuntos de Transportes e Sistema Viário, Pedro Peol, e de Governo, Marcio Leal.

As obras de abertura deste trecho da Avenida do Compositor começaram no dia 1º de fevereiro. Ao todo, 5.600 metros quadrados da via receberam pavimentação, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu). Os trabalhos de pavimentação começaram em 14 de fevereiro e foram finalizados nesta sexta-feira (4).

Com a conclusão da pavimentação, a Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) executará a sinalização de trânsito no trecho para que a via seja liberada no início da próxima semana.