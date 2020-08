Prefeitura tem telefone pra falar do coronavírus

Um serviço de atendimento telefônico está disponível em Americana para informar e esclarecer a população sobre a pandemia do Coronavírus. A ideia é manter um canal direto com a população para sanar eventuais dúvidas sobre as manifestações clínicas da Covid-19, bem como orientar os moradores sobre o fluxo de atendimento, conforme protocolo da doença, que indica as situações em que o paciente deve procurar o serviço médico, além das orientações gerais sobre as formas de prevenção.

O serviço conta com três linhas telefônicas interligadas a um sistema próprio de informação, que será alimentado conforme o recebimento das chamadas.

O sistema irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 12h30 às 16h. As linhas de acesso ao serviço são (19) 3472-9361, (19) 3472-9366 e (19) 3472-9370.