Prefeitura de Sumaré entrega sala de vacina no Centro da Criança

Em celebração aos 153 anos de Sumaré, a Prefeitura entrega neste sábado, dia 31, às 9 horas, a sala de vacina do Centro da Criança da região central. Além da atualização vacinal dos pequenos, até as 14 horas haverá avaliação motora e nutricional para crianças de 0 a 14 anos, atendendo todas as normas sanitárias e de proteção.

A sala de vacina funcionará de segunda a sexta-feira, das 8 às 15h30, com todas as vacinas do Programa Nacional de Imunização, e estará aberta para todas as crianças, ampliando o atendimento.

“Implantamos o Centro da Criança em 2018 para humanizar ainda mais o atendimento pediátrico na nossa cidade, oferecendo assistência em saúde às nossas crianças. Neste período de funcionamento, atendemos cerca de 4 mil crianças, ofertando prevenção e qualidade de vida. E neste mês de aniversário, intensificamos os atendimentos, ampliando as avaliações para as crianças que ainda não são atendidas na unidade, promovendo cuidados e tratamento precoce caso haja alguma dificuldade. Além disso, vamos inaugurar a nova sala de vacina, ampliando os locais de vacinação de nossas crianças. Esta é mais uma ação voltada à saúde e qualidade de vida dos nossos pequenos”, explicou Mara Dalben, presidente do Fundo Social de Solidariedade.

O espaço foi idealizado pelo Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Secretaria de Saúde e São Leopoldo Mandic, e está localizado ao lado do Ambulatório de Especialidades. O Centro da Criança conta com atendimento médico em um ambiente completamente personalizado. São oferecidos atendimentos de pediatria, neonatologia, Gastroenterologia, Pneumologia, Infectologista, Neurologista, Alergologista, Nefrologista, Endocrinologista, Hebiatria e cardiologista.

“O Centro da Criança foi muito planejado e sonhado e veio para humanizar ainda mais o atendimento infantil na nossa cidade, oferecendo médicos pediatras e de outras especialidades infantis em um espaço totalmente preparado para a criançada. Além disso, o Centro permite o atendimento e diagnóstico otimizados, mais ágeis e rápidos. A sala de vacina é mais uma ação que oferta prevenção e cuidados às nossas crianças”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Para o atendimento no Centro da Criança, os pais ou responsáveis devem procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência, que realiza uma triagem e faz o encaminhamento. As consultas são realizadas somente mediante agendamento prévio, porém, para a vacinação não é necessário encaminhamento ou agendamento.