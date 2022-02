Prefeitura segue com trabalho de limpeza na cidade

As equipes da prefeitura prosseguem com o trabalho de limpeza e retirada de entulho nas ruas e áreas públicas da cidade. O cronograma de serviço atende todas as regiões, além da execução de poda, capinação, limpeza de bocas de lobo e de galerias envolvendo funcionários das Secretarias de Obras e serviços Urbanos (Sosu), de Meio Ambiente, Administrações Regionais, Unidade de Limpeza, entre outros setores.

De segunda-feira até esta quarta-feira (02), a Regional do bairro Antonio Zanaga trabalhou na limpeza de uma área ao redor da Horta Comunitária do Jardim Nossa Senhora Aparecida. Foram retirados do local mais de sete toneladas de materiais, como galhos, entulho, móveis, lixo, depositados irregularmente na área.

A prefeitura pede a conscientização da população para o descarte correto dos resíduos, visando a preservação do meio ambiente, evitando a proliferação de doenças.

São oferecidos nove ecopontos na cidade que recebem diversos tipos de materiais.

Podem ser descartados nos ecopontos os resíduos de construção civil (entulho, tijolo, azulejos), resíduos volumosos (mesa, cadeira, sofá, guarda-roupa, colchão e madeiras), restos de podas de árvore, entre outros. O limite diário de entrega de materiais nos ecopontos é de 1 m³ (metro cúbico) por pessoa.

Os ecopontos estão localizados nas regiões do Jardim dos Lírios/Vila Mathiensen (Rua Siriemas, 500, próximo à Garagem Municipal), Jardim Bertoni (Avenida Roma, 4.483, esquina com Rua Madri), Jardim da Paz (Rua Estevão Carlos Vicentini, 175, no Residencial Dona Rosa), Antonio Zanaga (Rua Rayon Viscose, 209, Distrito Industrial), Praia Azul/Jardim da Mata (Rua dos Pinhais, 61, esquina com a Rua Pantanal), Catharina Zanaga (Rua Carmine Feola, 1.327), Nova Carioba (Rua José Nicoletti, 110) e Werner Plaas/Machadinho (Rua do Mecânico, 45) e Jardim Guanabara (Rua Castelo, 225).

As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Aos sábados, das 8h às 17h e, aos domingos e feriados, das 8h às 12h.