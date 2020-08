Prefeitura segue com serviços de zeladoria em S.Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste segue com diversos serviços de zeladoria. Na região do Jardim Batagin, uma frente de trabalho atuou remoção do material retirado durante o desassoreamento do Ribeirão dos Toledos para manter o livre fluxo das águas.

A Avenida Santa Bárbara e os Cemitérios Municipais Central e Cabreúva receberam a equipe de roçagem e limpeza. Também foi realizado reparos em galerias de águas pluviais no cruzamento da Travessa da Paz com Rua da Bondade, no Jardim Vista Alegre. A sinalização viária foi reforçada nos bairros Parque Planalto, Dona Regina, São Camilo, Dona Margarida e Santa Rosa.

Outro serviço que abrangeu vários bairros foi o tapa buraco. A equipe atuou nas ruas do Amor e da Beleza e Travessa do Talento, no Jardim Vista Alegre, nas ruas Guaranis e Tabajaras, no Jardim São Francisco, na rua José Campos Machado, na Vila Boldrin, nas ruas Pedro Furlan, Salete, do Vereador, Júlio Prestes Albuquerque e Euzébio Jorge da Silva, no Residencial Furlan, nas ruas Inácio Antônio e José Bonifácio, no Centro e nas ruas Humberto Matarazzo e Plínio Salgado, além da Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Distrito Industrial.