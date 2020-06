Prefeitura se pronuncia após relato de vereador sobre HM

A prefeitura de Americana se pronunciou na noite deste sábado após o vereador Gualter Amado (Republicanos) ter divulgado um vídeo de sua fala durante a sessão da última quinta-feira em que relata o atendimento de um ‘conhecido’ com suspeita de coronavírus no Hospital Municipal. No vídeo, Gualter questiona a conduta do atendimento por se tratar de suspeita de coronavírus. Veja o relato aqui.

A Prefeitura afirmou que diante do relato do vereador o Hospital Municipal – que possui uma ala exclusiva para casos suspeitos de coronavírus – se compromete a avaliar a situação. Ainda, reforça que o vereador terá que informar o nome do paciente. Veja o posicionamento completo:

O Hospital Municipal possui uma ala exclusiva para atendimento de casos moderados e graves de Covid-19, sendo que os médicos plantonistas seguem um protocolo de triagem dos casos de síndrome respiratória, o que determina se o paciente deverá permanecer internado e/ou ser submetido a teste para a doença.

Diante o relato do vereador, o HM se compromete a avaliar a situação.

Todavia, será imprescindível que o reclamante informe o nome completo do paciente.