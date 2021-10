Prefeitura SB convoca 42 professores. 69 monitores

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste convocou 42 professores PEB 1 aprovados no Concurso Público 001/2020. Dos profissionais convocados, 14 atuarão na Educação Infantil e 28 no Ensino Fundamental, reforçando o quadro de profissionais da Rede Municipal de Ensino.

Além dos professores, a Prefeitura convocou também 69 monitores de creche aprovados no Concurso Público 001/2018.

Ambas as convocações foram publicadas no Diário Oficial do Município (Jornal Diário de Santa Bárbara) e no site oficial do Município (www.santabarbara.sp.gov.br).

“Esta é a maior contratação realizada nos últimos anos pela Prefeitura na área da Educação. Trata-se de um investimento fundamental, que possibilita colocarmos em sala de aula um novo olhar, ofertando às nossas crianças novos profissionais, devidamente capacitados. É a construção do conhecimento dos nossos alunos, visando termos nos próximos anos uma sociedade cada vez melhor. Com muito critério, seguindo o planejamento da nossa gestão, temos esse avanço significativo”, comentou o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan.