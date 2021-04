Prefeitura Santa Bárbara lança empréstimo entre bibliotecas

Para facilitar o acesso da população barbarense aos livros, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, está lançando o Empréstimo entre Bibliotecas. A ideia é o leitor emprestar obras que constam nos acervos das outras bibliotecas da cidade e retirar e devolver mais próximo da sua casa. Dessa forma o usuário pode emprestar um livro do acervo da Biblioteca Central e retirá-lo ou devolvê-lo no CEU das Artes.

Farão parte do programa as Bibliotecas Públicas Municipais “Neide Crócomo”, no Planalto do Sol, e “Maria Aparecida Almeida Nogueira”, no Centro, Centro Cultural e Biblioteca “Prof° Léo Assad Sallum”, na Cidade Nova, e Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux”, no Romano.

Para a solicitação de empréstimo de livros, o leitor deve fazer o agendamento na Biblioteca em que tem sua inscrição, por meio de WhatsApp ou telefone. Essa unidade fará o contato com a Biblioteca que possui o exemplar solicitado. Como parte do protocolo, as retiradas e devoluções do livro pelo leitor acontecerão sempre e apenas às quartas-feiras.

Caso o leitor não compareça para retirada no dia marcado, o livro não deve ser emprestado em sua ficha, nem para outra pessoa. Em caso de atraso na retirada, o livro será devolvido à biblioteca que possui o livro no acervo. Em caso de atraso no dia da devolução, o livro deve ser devolvido pessoalmente pelo leitor nesta biblioteca-acervo, onde realizará o pagamento da multa por atraso.

“Buscamos constantemente, a pedido do prefeito Rafael Piovezan, formas e ferramentas para facilitar o acesso da população aos bens culturais. O momento pandêmico exige que as pessoas evitem ao máximo se locomoverem, portanto, encontramos nesse modelo a forma mais conveniente e prática para que os usuários tenham acesso ao acervo público. Na hipótese de existir determinado livro em apenas uma biblioteca, distante do leitor, será possível emprestá-lo por meio dos canais de comunicação de cada equipamento e retirá-lo no ponto mais próximo da sua casa ou trabalho”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Atendimento

Os equipamentos culturais seguem abertos das 12 às 16 horas, com atendimento via telefone e WhatsApp, e agendamento para retirada de livros por agendamento prévio, com intervalos de 10 minutos entre os usuários. O acervo pode ser consulto pelo site www.santabarbara.sp.gov.br/biblioteca

A quantidade de títulos por empréstimo (adulto e infantil) é de quatro livros, com período de empréstimo de 15 dias, possibilidade de renovação por 15 dias adicionais e período máximo de empréstimo de 30 dias.

Para a devolução, o leitor deverá depositar o livro emprestado em recipiente específico, identificado como “Devolução”. Para devoluções não é necessário agendamento. A devolução de livro deve ser realizada no último dia útil do período de reserva, ficando impedida a antecipação da entrega.

Confira os contatos das Bibliotecas:

Biblioteca “Neide Crócomo”

Estação Cidadania Cultura – CEU das Artes – Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

(19) 3458-5868 (Telefone e WhatsApp)

Centro Cultural e Biblioteca “Prof° Léo Assad Sallum”

Rua do Algodão, 1450 – Cidade Nova

(19) 3457-4627 (Telefone e WhatsApp)

Biblioteca Pública Municipal “Maria Aparecida Almeida Nogueira”

Rua Campos Sales, 72 – Vila Breda

(19) 3455-2619 (Telefone e WhatsApp)

Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux”

Rua Padre Arthur Sampaio, 76 – Conj. Hab. Roberto Romano

(19) 3454-0331 (Telefone e WhatsApp)