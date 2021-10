Prefeitura inicia revitalização na Vila Linópolis

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou nesta terça-feira (19) os serviços de revitalização do Centro Esportivo e de Lazer “Adelino Oliveira Lino” e da Praça “Dona Tereza Rezina Cuppi”, na Vila Linópolis, áreas localizadas entre as ruas Sebastião Benedito do Amaral, Januário Domingues, Alonso Keese e Cícero Jones.

Máquinas e equipes de trabalho atuam na reconfiguração da área, que receberá o plantio de novas árvores, construção de novas calçadas, implantação de novo parque infantil, nova quadra de areia, academia ao ar livre, iluminação e plantio de grama.

“Com todo o carinho vamos revitalizar mais um espaço da nossa cidade. Conversamos com os moradores da região, ouvimos as sugestões e vamos oferecer uma nova área, convidativa para o lazer e bem-estar de todos”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.