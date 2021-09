Prefeitura retoma Feira do Produtor. Volta na terça

Incentivo aos produtores rurais e opção de compra de alimentos saudáveis, frescos e produzidos em terras barbarenses. A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste retomará a “Feira do Produtor Agroecológico e Artesanal de Santa Bárbara”. A edição será nesta terça-feira (14), das 17 às 22 horas, no Largo Bicentenário, ao lado do Terminal Urbano.

A Feira do Produtor será realizada em consonância com as medidas de prevenção à disseminação da Covid-19, estabelecidas no protocolo sanitário setorial do Plano São Paulo, elaborado pelo Governo do Estado de São Paulo, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

Diretamente das mãos do produtor barbarense serão comercializados produtos alimentícios e artesanais e hortaliças diversas, entre outros. A ideia da Feira, segundo o secretário de Meio Ambiente, Cleber Canteiro, é retomar a ligação direta entre o produtor e consumidor final, além de incentivar a população a valorizar e a gostar mais da cidade. “Estamos retomando a Feira, a pedido do prefeito Rafael Piovezan, com todos os cuidados e buscando dar opções mais saudáveis e com mais qualidade. Em contrapartida os produtores voltam a ter a Feira, o que gera um ganho de renda para eles”, ressaltou.

Interessados em fazer parte da Feira podem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, pelo telefone (19) 3464-9010.

Serviço:

Feira do Produtor Agroecológico e Artesanal de Santa Bárbara d’Oeste

– Dia 14/9, das 17 às 22 horas – Largo Bicentenário (Centro)

Endereço: prolongamento da Rua João XXIII, ao lado do Novo Terminal Urbano