Prefeitura retira lixos do córrego da Avenida Brasil

As Secretarias de Meio Ambiente (SMA) e de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) executam, na manhã desta sexta-feira (6), uma ação para a limpeza do córrego do Parque, na Avenida Brasil. As equipes das pastas iniciaram os serviços para a retirada de materiais, sujeira e vegetação com o auxílio de um barco.

“O objetivo é fazer uma ação emergencial para proceder a limpeza e desobstruir o canal. É uma ação conjunta entre Meio Ambiente e Obras para resolver este problema pontual”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

A Sosu executa o trabalho de limpeza de descarte irregular de materiais em todo o município. “O trabalho no córrego do Parque é uma demanda que requer atendimento imediato devido à quantidade de sujeira que acumulou no local, materiais descartados irregularmente nas ruas que prejudicaram o córrego”, disse o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Os serviços de limpeza deverão se estender até esta sexta-feira e o material retirado será encaminhado para o aterro sanitário.