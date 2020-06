Prefeitura recupera erosão em córrego no São Joaquim

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou a recuperação da erosão às margens do Córrego Mollon, no bairro São Joaquim. Máquinas atuarão no trecho entre a Avenida Porto Ferreira e a Rua Rafard, com recuperação e proteção da área.

A região recebe uma série de intervenções. Estão em andamento as construções das novas pontes do “Viveiro” – entre o São Joaquim e o Barão – e a ponte entre os bairros São Joaquim e Jardim Batagin.

Além disso, a Prefeitura revitalizou e realizou a manutenção da Área de Bem Estar e Lazer “Arlindo Marcolino de Lima”. Uma série de melhorias foi executada na Avenida Porto Ferreira, com recomposição da malha asfáltica e construção de novo calçamento às margens do córrego.