Prefeitura reconstrói galeria da rua Gonçalves Dias

As equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) e do Departamento de Água e Esgoto (DAE) estão trabalhando, nesta sexta-feira (28), na reconstrução de galeria de água pluvial na Rua Gonçalves Dias, altura do número 225. No local, foi constatada uma infiltração e rompimento da rede.

Segundo a Sosu, foram executados serviços de troca da tubulação e, posteriormente, será feita a recomposição do asfalto. O trabalho está previsto para ser concluído ainda nesta sexta-feira (28), informou a Sosu.