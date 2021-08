Prefeitura recebe 100 cartões-alimentação do São Vicente

A Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste recebeu a doação de 100 cartões alimentação no valor de R$ 100,00 cada da Rede de Supermercados São Vicente. O benefício está sendo entregue pela Secretaria de Promoção Social às famílias das crianças atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos CRAS do Conjunto Roberto Romano, Vista Alegre, Planalto do Sol e Bosque das Árvores.

“A Rede de Supermercados São Vicente teve empatia com as famílias em situação de vulnerabilidade social, muitas vezes agravada com a situação da pandemia. Em nome do prefeito Rafael Piovezan, que acredita muito nas parcerias e na união de forças para ajudar os que mais precisam, agradecemos muito esta iniciativa”, disse a secretária de Promoção Social, Maria Cristina Silva.