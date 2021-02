Prefeitura recapeia Florindo Cibin

A Rua Florindo Cibin, trecho da transposição do córrego da Gruta Dainese, que faz a interligação dos bairros Morada do Sol ao Parque da Liberdade, está recebendo, nesta quarta-feira (10), as obras de recomposição de pavimento. A obra é necessária tendo em vista que a via sofreu danos após fortes chuvas que ocorreram em novembro de 2020, mês em que foi inaugurada.

Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana, o serviço para recompor o asfalto deverá ser concluído na próxima semana. Em seguida, a empresa responsável pela obra irá trabalhar na conclusão de um trecho de galeria e na parte da calçada, que já está 85% concluída.