Prefeitura reabre um dos retornos diretos na Avenida Iacanga

Após mudanças realizadas no governo do ex-prefeito Omar Najar (MDB), quando os retornos diretos da Avenida Iacanga foram fechados e o trânsito do local reformulado, o atual governo reabriu um deles na última sexta-feira.

A informação foi publicada em redes sociais dos envolvidos na ação. Participaram da solicitação de mudança os vereadores de Americana Lucas Leoncine (PSDB), Silvio Dourado (PL) e o vereador de Santa Bárbara, Tikinho (PSD).

O retorno reaberto diretamente da Avenida (sem ter que entrar nos bairros Ipiranga / Mollon), foi o das Ruas Itapurã – Ipiranga, e Platina – Mollon.