Prefeitura quer você denunciando crime ambiental

Você pode contribuir com a preservação ambiental do nosso município sendo um parceiro da fiscalização, ajudando a denunciar as infrações ambientais. A fiscalização ambiental tem a finalidade de promover a preservação do meio ambiente, coibindo e prevenindo a ocorrência de ações lesivas à natureza e ao planeta.

São ocorrências infracionais: descartes irregulares, queimadas, podas drásticas, erradicação de árvores, desmatamento, invasão de APP – Área de Preservação Pública, pesca predatória, poluições sonoras e visuais, entre outras que prejudicam o meio ambiente.

Para denunciar as infrações entre em contato com:

– SAC – www.americana.sp.gov.br/americanadigital – 3475-9024

– Secretaria de Meio Ambiente – Unidade de Fiscalização e Licenciamento – 3471-7770

– Grupo de Proteção Ambiental Disk – 153

Estimular a parceria na fiscalização é prerrogativa dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), mais especificamente do ODS: 17 (parceria e implementação). Saiba mais sobre os ODS no link:

https://brasil.un.org/pt-br/sdgs