Prefeitura prossegue com prolongamento da Avenida Bandeirantes

A Prefeitura de Americana prossegue com as obras de prolongamento da Avenida Bandeirantes, trecho entre a Rua Rondônia e o viaduto João Baptista de Oliveira Romano. A obra compreenderá mil metros de extensão e irá melhorar o escoamento de trânsito na região, ligando a Avenida Bandeirantes com a Avenida Prefeito Abdo Najar. O investimento é de R$ 1.282.139,46, recursos provenientes do Fundo Municipal de Trânsito.

Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana, a obra segue com a montagem da primeira linha de placas de terra armada para a construção da alça do viaduto, uma contrapartida da empresa Caprem. A próxima etapa será a pavimentação.

A Cel Engenharia, responsável pela construção da obra, já executou no local a abertura da pista, demarcação topográfica, lançamentos de galeria de águas pluviais, serviços de terraplanagem, regularização do nível da pista e compactação do solo, guias e sarjetas e passeio público.

Iniciado em outubro de 2018, o prolongamento da Avenida Bandeirantes será importante para a mobilidade urbana e infraestrutura viária da cidade. A previsão é concluir os serviços em julho.