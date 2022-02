Prefeitura propõe reajuste de 10,16% no salário e no vale-alimentação

A Prefeitura de Americana apresentou nesta sexta-feira a contraproposta para o reajuste dos servidores. O Executivo propôs um reajuste de 10,16% nos salários e de mesmo valor no vale alimentação, que passaria de R$ 610 para R$ 671,98 para todos os trabalhadores.

O percentual se baseia no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de janeiro a dezembro de 2021. A proposta foi apresentada ao SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana), que deve submetê-la por meio de assembleia.

O prefeito de Americana Chico Sardelli destacou que a proposta é uma forma viável de se chegar a um bom termo. “Fico feliz de poder conceder a reposição da inflação referente ao período do meu mandato. Entendo que temos de chegar a um bom percentual, agindo com responsabilidade. Esta é uma forma de concedermos reajuste e, ao mesmo tempo, manter o equilíbrio financeiro do município que permitirá a retomada da nossa capacidade de investimento, tanto em áreas de infraestrutura e zeladoria, quanto em um atendimento de cada vez mais qualidade para a população”, disse.

A data base para o reajuste salarial é março e, agora, a negociação depende da avaliação dos servidores.