Prefeitura prepara retomada da Feirinha de Artesanato na praça central

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Esportes, Cultura e Turismo, retoma em março a sua tradicional Feira de Artesanato na Praça Central José Gazzetta. A informação foi confirmada pelo diretor municipal de Cultura Carlos Pinotti, o Cadu, durante a reunião realizada na última quarta-feira (17/02), no auditório da Prefeitura, que contou com a presença de um grupo de 13 artesãos da cidade.

“Por orientação do nosso prefeito Leitinho (Cláudio José Schooder), realizamos esse encontro com os artesãos para que pudéssemos combinar a volta das atividades desta tradicional feira de artesanato. Em comum acordo com os feirantes, faremos a feira nos dias 13 e 27 de março, das 9h às 14h, na Praça Central”, explicou Cadu.

Durante a reunião com os artesãos, o diretor de Cultura reforçou a importância de seguir os protocolos sanitários e de higiene apresentados pela Vigilância Sanitária. “Esse foi o primeiro contato com os feirantes e a atividade acabou sendo superprodutiva. Acertamos as datas para a retomada da feira e pudemos conversar também sobre os protocolos sanitários para que todos possam retomar o trabalho na feira com toda a segurança possível”, destacou Cadu.

O diretor contou que a Feira de Artesanato de Nova Odessa possui uma tradição de pelo menos 10 anos no município e ela conta com carinho especial da comunidade local, se tornando, além de um local de compras, um ponto de encontro. “Ela faz parte da nossa história e precisamos valorizá-la. Com todos os cuidados, podemos voltar aos poucos a planejar novas ações, bem como, ampliar a divulgação desse evento que é cultural para a população e ainda ajuda os que precisam dessa renda para o seu sustento”, finalizou o diretor.

SERVIÇO

Feira de Artesanato de Nova Odessa

Dias: 13 e 27 de março de 2021

Horário: 9h às 14h

Local: Praça Central José Gazzetta