Prefeitura prepara iluminação especial da Av Brasil para Outubro Rosa

As equipes de elétrica e de limpeza pública da Secretaria de Obras e Serviços urbanos (Sosu), em parceria com o Instituto Rosa do Bem, estão executando trabalho de adaptação, com a colocação de gelatina rosa, na iluminação da Avenida Brasil, visando chamar a atenção para as ações de conscientização da Campanha de Prevenção ao Câncer de Mama “Outubro Rosa”. A iluminação especial será instalada em todas as luminárias da avenida, segundo a Sosu.

As luminárias estão sendo adequadas e recebendo as folhas de gelatina cenográfica na cor pink custeadas pelo Instituto Rosa do Bem, comandado pela empresária Maria Fernanda Grecco Meneghel. Ela promove neste ano a 11° Campanha Por Amor à Vida, com a realização de mamografias gratuitas para mulheres que não têm convênio médico na cidade, entre outras ações de conscientização e prevenção do câncer de mama, como a caminhada na Avenida Brasil, marcada para o dia 24 de outubro.