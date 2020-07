Prefeitura paga R$ 500 pra artistas da quarentena

Com o objetivo principal em atender emergencialmente a classe artística de Americana em face a imposição restritiva de quarentena, devido a pandemia do Covid-19, a Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) lançou o projeto “Cultura na Quarentena” e começou a pagar R$ 500 para grupos artísticos.

Artistas da cidade puderam enviar vídeos apresentando seus trabalhos para concorrer uma bolsa-auxílio. No total, 39 projetos foram contemplados e era previsto que os pagamentos seriam feitos no dia 27 de julho, porém a Prefeitura Municipal adiantou o ato e as transferências foram feitas nesta quinta-feira (23).

No total, foram divididos R$ 13.500,00 entre os 39 contemplados; 14 grupos artísticos receberam R$ 500 cada e 25 contemplados são artistas individuais, que receberam R$ 250 cada. As modalidades selecionadas foram música, literatura, cine/foto/vídeo, teatro, folclore e artes plásticas.

“Fiquei contente em de alguma forma poder ajudar nossos artistas, que estão há meses sem se apresentar por conta do Covid-19. Tivemos retorno da classe e recebemos diversos vídeos. Agradeço o empenho da equipe da Sectur e dos jurados que fizeram a seleção e fiquei mais contente ainda pelo fato dos artistas receberem este auxílio antes do previsto. Espero que tenha ajudado todos eles e parabéns pelos trabalhos apresentados”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani.