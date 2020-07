Prefeitura oferece hotel pet para cães de rua

A Prefeitura de Vinhedo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, renovou a parceria com um hotel pet do município para acolher provisoriamente cães em situação de vulnerabilidade. “Infelizmente muitas pessoas abandonam seus bichinhos ou não fazem controle de natalidade e muitos animais acabam ficando na rua, sem nenhum tipo de cuidado. Com esta parceria nós acolhemos esses cães, cuidamos e depois os oferecemos para adoção, para que eles também possam ter um lar”, destacou o prefeito Jaime Cruz, que foi conferir o serviço na última semana.

Este serviço é oferecido para cães que moram na rua, que muitas vezes são machucados, atropelados, sem alimentação regular e não para tutores que querem abandoná-los. A coleta é feita pela Diretoria do Bem-Estar Animal e também pela Guarda Municipal, que encaminha os bichinhos para o hotel. As vagas são limitadas, por isso o acolhimento é provisório, pois o objetivo deste trabalho é encontrar um lar para os animais.

Vinhedo trata a causa animal com muito respeito. Na atual administração foi criado o Conselho Municipal do Bem-Estar dos Animais, foram realizadas no ano passado aproximadamente 700 castrações gratuitas de cães e gatos, e firmado ainda o convênio inédito com a ONG Mata Ciliar, que permite a recuperação e reinserção de animais silvestres à natureza.

Por diversas ações realizadas neste segmento Vinhedo é uma das 10 cidades na América Latina reconhecidas como Cidade Amiga dos Animais – Melhores práticas no manejo humanitário de cães e gatos, da World Animal Protection Brasil. No Estado, apenas São Paulo possui esse título.