Prefeitura Nova Odessa pinta e recupera prédio da Delegacia

A Prefeitura de Nova Odessa deu continuidade nesta quinta-feira (28/01) ao mutirão de recuperação do prédio da Delegacia do Município, na Avenida Carlos Botelho, no Centro. O objetivo é realizar as melhorias mais urgentes na Delegacia, garantindo uma estrutura mínima de trabalho para o delegado, os investigadores e os escrivães, além de melhorar o acolhimento dos munícipes que necessitam dos serviços da Polícia Civil.

O compromisso de auxiliar na recuperação da Delegacia havia sido anunciado pelo prefeito no dia 12 de janeiro, em reunião com a delegada seccional de Americana, Martha Rocha de Castro, e os delegados José Luiz Joveli e Claudiney Albino Xavier. O serviço havia começado na terça-feira (26/01), pela limpeza e zeladoria na área externa da Delegacia, e agora chegou ao interior e fachada dos blocos. Engenheiros e técnicos da Secretaria de Obras também vistoriaram a estrutura física, incluindo as instalações elétricas e hidráulicas. São utilizados materiais e mão de obra da própria Municipalidade.

Cerca de 25 servidores municipais atuaram na pintura e recuperação da infraestrutura do prédio. O próprio prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, participou da ação, auxiliando nos serviços de pintura. Participaram do mutirão seis servidores do Setor de Sinalização de Trânsito, 15 dos Serviços Urbanos (Garagem) e quatro de Praças e Jardins, além de alguns dos gestores – inclusive a secretária municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, a arquiteta e urbanista Miriam Cecília Lara Netto, e seu adjunto, o engenheiro Renan Cogo da Silva.

Quem trabalhou no local também elogiou a medida da gestão municipal em apoio à Polícia Civil, que visa também dar melhores condições de atendimento ao público da cidade. “As paredes estavam muito feias, agora está ficando bem melhor. Nem acabou a pintura e já está dando uma outra ‘cara’ à Delegacia”, comentou a estagiária de Direito Pietra Duarte Ribeiro, cedida pela gestão municipal para atuar no local e que começou seu estágio nesta semana.

“Está ficando ótimo. Melhora muito, principalmente pra gente que dá plantão aqui, durante a noite. Traz mais conforto tanto para os funcionários quanto para a pessoa que procura a Delegacia. Está mudando o ambiente para melhor. Em seis anos atuando aqui, nunca tinha visto um mutirão como esse”, acrescentou a agente policial Daniela Silva.

O prefeito esteve presente durante todo o mutirão, que iniciou logo pela manhã e terminou no final da tarde. Com o rolo de pintura em mãos ele disse que os mutirões chegaram para ficar em Nova Odessa. “Os mutirões serão uma constante em nossa Administração. Por meio desta ação, é possível economizar e fazer importantes transformações em prédios e espaços públicos de Nova Odessa. Aqui, na Delegacia, há mais de uma década não recebia atenção e, mesmo sendo um espaço do Governo do Estado, quem usa é a nossa comunidade, portanto, merece receber essa melhoria, que refletirá não só na melhora no ambiente de trabalho do delegado, investigadores, escrivães e demais colaboradores. Essa melhoria refletirá diretamente no acolhimento daqueles que precisam do atendimento público prestado pela delegacia. Quem ganha é a cidade”, afirmou o prefeito Leitinho.

A Prefeitura também estuda a cessão de estagiários de cursos superiores, provavelmente a partir de um novo contrato com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), que possam auxiliar nos trabalhos internos da Delegacia, liberando os servidores estaduais para suas funções de polícia judiciária. “A Polícia Civil desenvolve um trabalho fundamental para a nossa comunidade e, por conta desta importância, a Prefeitura colaborará para que tenhamos uma Delegacia mais estruturada, e que faça um ótimo acolhimento das pessoas que precisam de algum tipo de ajuda das autoridades policiais. Em breve teremos uma Delegacia renovada em Nova Odessa”, finalizou Leitinho.