Prefeitura vai multar The Farm por funcionar além do horário permitido

A prefeitura de Americana informou que a casa noturna The Farm – palco da morte do motoboy Rodrigo Borges, de 40 anos – na madrugada do último domingo. Rodrigo levou 5 tiros dentro do estabelecimento, que funcionava além do horário permitido.

Um policial militar assumiu a autoria dos disparos, foi ouvido e liberado. Em nota, o The Farm afirmou seguir todos os protocolos de segurança. A família de Rodrigo vê execução no ocorrido.

De acordo com a prefeitura, o local só poderia funcionar até às 22h. O crime aconteceu por volta de 1h da manhã.

O valor da multa não foi divulgado.