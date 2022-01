Educação. Prefeitura de Nova Odessa lança novo programa

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Nova Odessa lançou nesta quinta-feira (20/01) na EMEFEI Professora Maria Alvina Adamson, no Jardim São Jorge, o Programa Municipal de Fortalecimento de Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente. O evento contou com autoridades e gestores de vários segmentos do poder público e da Sociedade Civil Organizada.

As pessoas presentes conheceram o diagnóstico prévio da situação dos serviços de atendimento das crianças e adolescentes em situação vulnerável ou vítimas de violências e exploração, bem como sobre o método de definição de um novo fluxo de trabalho ao longo deste ano, com foco na proteção dos alunos da Rede Municipal.

Em seu discurso, o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho disse ser “de grande importância esse trabalho de fortalecimento da nossa Rede Municipal em prol das nossas crianças, que requer o envolvimento de todos os segmentos da sociedade, não só da Secretaria Municipal de Educação”.

Entre outros investimentos da sua gestão – voltados a estes públicos – o prefeito destacou o projeto para construção de um Parque das Crianças na antiga área da Associação dos Servidores, a distribuição de 5 mil “kits merenda” às famílias mais vulneráveis da Rede Municipal e de 8,4 mil cestas básicas, além da criação do Programa NOS (Nova Odessa Solidária), que pagou três bolsas de R$ 200 cada a cerca de mil famílias vulneráveis da cidade em 2021.

O secretário de Educação, José Jorge Teixeira, afirmou que a pasta tem boas expectativas e bons projetos para entregar às crianças do município em 2022. “Esse é um projeto muito importante. Nosso maior objetivo é cuidar das nossas crianças e dos adolescentes a fim de construirmos um futuro melhor para a nossa cidade. E a Educação segue trabalhando firme nesse sentido, para garantir essa proteção na Rede Municipal. Que façamos o nosso melhor para deixar esse legado para a nossa cidade e para o país”, disse.

Estiveram presentes, entre outros, o presidente da Câmara, Elvis “Pelé” Ricardo, e os vereadores Marcia Rebeschini, Oseias Jorge e Professor Antonio; Maria Tereza Cassaza, diretora da APAE; Juliana Costa, coordenadora do Projeto AFIN, e Elisabeth Barilon, coordenadora do Conselho Tutelar. O encontro teve a participação de secretários municipais, professores e coordenadores de diversos setores e ONGs.

MARCO

O Programa prevê a formação dos profissionais da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente do Município, garantindo que o fluxo construído pelo CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) seja cumprido de forma efetiva, além da articulação da Rede de Proteção para atendimento aos casos pontuais.

“Estamos muito satisfeitos em poder reunir tantas autoridades e pessoas que podem nos dar o recurso para fazermos aquilo que estamos buscando. O lançamento deste programa foi um marco importante para que possamos prosseguir daqui para frente. A gente precisa dessa parceria do Executivo, Legislativo, do Judiciário, ou seja, do Poder Público, para que possamos fazer um bom trabalho através de políticas públicas, institucionalizar ações, porque boa vontade e pessoas competentes nós temos, mas precisamos unir forças”, comentou a psicopedagoga da Secretaria, Sandra Trambaiolli De Nadai – uma das palestrantes do evento.

“O trabalho em rede prevê ações integradas e articuladas entre os atores que atendem crianças, adolescentes e suas famílias, seja de forma direta ou indireta. Tais atores são os serviços, instituições e órgãos que, de alguma forma, têm responsabilidades perante o público infanto-juvenil. Ou seja, é uma rede que atua em três eixos: promoção, defesa e controle, numa ação conjunta que prevê a proteção integral de crianças e adolescentes”, explicou a psicóloga Talita Bueno Salati Lahr.

O Programa atende também às diretrizes da recém-aprovada Política Municipal Integrada Pela Primeira Infância, lei municipal proposta pelo prefeito Leitinho a partir do trabalho conjunto com a equipe do Projeto AFIN (Afeto na Infância – Você afinado com seu filho), da Vara da Infância e Juventude de Nova Odessa, e que vai nortear a elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância, buscando formas de garantir o desenvolvimento integral da criança do município.