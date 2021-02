Hospital Municipal custa mais de R$7 milhões por mês

O custo mensal do Hospital Municipal de Americana sempre esteve na mira dos prefeitos do município. Não é novidade que a grande estrutura – também usada por pacientes de outros municípios – possui uma demanda financeira maior do que o município poderia suportar.

O tema foi abordado diversas vezes pelo ex-prefeito Omar Najar (MDB), que já afirmou que o orçamento da cidade não é suficiente para bancar o Hospital, principalmente com a ampliação – iniciada no governo do ex-prefeito Diego De Nadai.

De acordo com a prefeitura, a atual estrutura do Hospital Municipal demanda R$7,1 milhões por mês entre o repasse para a Fusame e os profissionais da prefeitura que atuam no local. Esse valor sai exclusivamente dos cofres da prefeitura.

Além do valor, a prefeitura ainda recebe R$1,2 milhões mensalmente entre repasses do governo Estadual e Federal.

ADICIONAL. Em decorrência do coronavírus, a prefeitura ainda afirmou que este ano está previsto um adicional de R$15 milhões em investimentos no Hospital.