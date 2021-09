Prefeitura investe mais de R$ 146 milhões em Saúde

Mais de R$ 146 milhões foram investidos em Saúde nos oito primeiros meses de 2021 em Santa Bárbara d’Oeste. Os dados referentes ao segundo quadrimestre do ano foram apresentados nesta quarta-feira (29) em Audiência Pública realizada na Câmara Municipal. Somente no segundo quadrimestre de 2021 foram investidos R$ 74,5 milhões – mais que o dobro previsto em Lei.

Para se ter uma noção, o investimento dos 8 primeiros meses de 2021 já é o mesmo do realizado durante o ano todo de 2019 (último ano antes da pandemia da Covid-19), quando foram investidos R$ 146,9 milhões em Saúde no Município.

“O nosso compromisso é de cuidar do cidadão barbarense, oferecendo todo o tratamento necessário neste período de pandemia para que, quem precisou da nossa rede, retorne ao seu lar e ao convívio familiar. E, além disso, ampliando e aperfeiçoando todos os serviços da rede municipal de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

23 mil exames realizados e ampliação da rede de atendimento

Até o momento cerca de 23 mil exames já foram realizados pela Saúde Pública barbarense no ano de 2021. E, até o fim do ano, o número de exames a ser realizado de forma gratuita pelo cidadão aumentará. Está em andamento o “Seu Exame”, maior projeto do tipo na história de Santa Bárbara d’Oeste, reunindo exames e procedimentos de diversas especialidades médicas.

Além do aumento no número de atendimentos, a rede municipal de Santa Bárbara foi ampliada neste ano. Entre as intervenções de destaque nos primeiros 8 meses do ano estão a entrega da reforma do Centro de Saúde 2 e o aumento de 50% no número de leitos convencionais de UTI no Hospital Santa Bárbara. No período houve também a ampliação do quadro de profissionais, com a contratação de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, entre outros.

Com relação ao enfrentamento da Covid-19, Santa Bárbara d’Oeste foi a cidade que mais abriu leitos na região para o atendimento de pacientes e foi um dos poucos Municípios no Estado de São Paulo a manter o seu Hospital de Campanha em pleno funcionamento – o que possibilitou que o cidadão barbarense fosse assistido em um dos momentos mais difíceis da pandemia. Desde o início de 2021, mais de 700 vidas foram salvas no Hospital de Campanha, com pacientes retornando aos seus lares, recuperados da Covid-19.