O trecho da Avenida Afonso Pansan, entre a Rua Santa Joana D’Arc e Rua Paschoal Ardito, ficará interditado nos dias 14, 15 e 16 de setembro devido a serviços de interligação da nova adutora SA12 com as derivações do CR12 e CR13, e interligação dos novos reservatórios CR12 e CR13 com o sistema existente.

Os desvios serão realizados pelas ruas Paschoal Ardito e Santa Joana D’Arc.