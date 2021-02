Prefeitura instala lombada e indica ‘mais segurança’

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Departamento de Trânsito e contando com o apoio da Coden Ambiental, realizou nesta semana a instalação de um redutor de velocidade (lombada) na Rua Florianópolis, beneficiando diretamente os moradores do Jardim São Jorge. As melhorias foram executadas com recursos próprios e, segundo a secretária municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, Miriam Cecília Lara Neto, ela foi executada atendendo a pedidos de vários moradores, visando garantir maior segurança na travessia.

Dentro dos próximos dias, o redutor de velocidade ganhará sinalização horizontal de trânsito. “Por determinação do prefeito Letinho (Cláudio José Schooder) e atendendo a uma necessidade solicitada pela comunidade, a lombada se torna realidade na região do São Jorge. Vale lembrar que todos os condutores devem estar atentos à necessidade de trafegar dentro das velocidades estabelecidas pela autoridade de Trânsito, além de dirigir com responsabilidade, especialmente nos trechos próximos a escolas e UBSs (Unidades Básicas de Saúde), onde há maior movimento de pedestres”, destacou Miriam.

LIMPEZA E ROÇAGEM

A Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano também vem avançando no cronograma do trabalho de limpeza, roçagem e zeladoria urbana. Nesta semana, por exemplo, as áreas verdes do Jardim São Manoel e do Jardim Santa Luiza receberam roçagem e limpeza. Também no Jardim Santa Luiza, uma rampa de acessibilidade de uma calçada, que estava quebrada, recebeu manutenção.

Já a Coden Ambiental realizou a retirada de uma árvore que estava caída no leito do Ribeirão Quilombo. A retirada, que estava respaldada por autorização ambiental, foi necessária para evitar o represamento das águas, melhorando o fluxo do rio. “As ações de roçagem integram o trabalho permanente de limpeza que a Administração do prefeito Leitinho tem mantido, atendendo todas as regiões da cidade. Já em relação à retirada da árvore do Ribeirão Quilombo, foi uma ação pontual e técnica, executada brilhantemente pela nossa autarquia, a Coden”, finalizou Miriam.