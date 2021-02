Prefeitura inicia semana com mutirão de limpeza

A Prefeitura de Americana iniciou a semana com as equipes do “Mutirão dos 100 Dias de Limpeza” trabalhando em várias regiões da cidade. Desde o dia 18 de janeiro, início da força-tarefa, já foram recolhidas quase 47 toneladas de materiais inservíveis das áreas públicas.

Nesta segunda-feira (15), as equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) estiveram nos bairros São Vito, São Manoel, Avenida Antonio Pinto Duarte, Avenida da Saudade, Viaduto Ministro Ralph Biasi, além do ecoponto da Mathiensen.

As equipes da Secretaria de Meio Ambiente, por meio da Unidade de Praças e Jardins (UPJ), estiveram em diversas ruas, praças e avenidas de Americana. O serviço de capinação foi feito na Praça Américo Rodrigues de Almeida (Vila Amorim) e no Creas, bairro Vila Lourencilda.

Receberam os serviços de limpeza, rastelamento e corte os bairros São Domingos, São Manoel, Vila Jones, Salto Grande e Campo Limpo. E os serviços de arborização foram feitos nos bairros São Vito e Frezzarin.