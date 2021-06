Prefeitura inicia reforma da UBS do Jardim Ipiranga

A prefeitura de Americana deu início na reforma da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Ipiranga. O valor do empreendimento é de R$ 159.805,18 e a construtora responsável pela execução é a Edificações Eireli-EPP, vencedora do processo licitatório. As obras, que tiveram início na segunda-feira (21), são fruto de uma emenda parlamentar do deputado estadual Cauê Macris, no valor de R$ 200 mil.

A reforma prevê o reforço na fundação, conserto de trincas, revisão do telhado, substituição de algumas esquadrias, substituição de parte do piso e pintura geral, interna e externa. De acordo com o contrato, o prazo para a conclusão dos trabalhos é de 120 dias.

Em outubro de 2019 o prédio da unidade começou a apresentar rachaduras e, após avaliação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, a Secretaria de Saúde optou por suspender o atendimento naquele local, visando à integridade física dos usuários e funcionários, já que as fissuras representavam um comprometimento estrutural. O atendimento à população do bairro vem sendo realizado na UBS do bairro Jardim São Paulo, desde então.

“A mudança no atendimento foi necessária, mas agora, com as obras em andamento, a expectativa é de que em breve a população do Jardim Ipiranga poderá novamente usufruir da sua própria unidade de saúde”, declarou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.