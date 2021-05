Prefeitura inicia recape na Rua Primeiro de Maio

A Rua Primeiro de Maio, na região da Vila Cordenonsi, começou a receber as obras do recapeamento asfáltico na manhã desta quarta-feira (12). O serviço será executado em toda a extensão da via, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana.

“Após a conclusão do serviço na Rua Primeiro de Maio, será feita a benfeitoria na Rua Paulo Chinelato, vamos terminar a Rua Carioba e fazer a Rua Francisco Manoel. Depois terão mais ruas na sequência, dando continuidade ao trabalho de recuperação e melhorias de vias na cidade”, disse o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Os recursos para as obras de recapeamento asfáltico são provenientes do Fundo Municipal de Trânsito.

COBRANÇA. Em janeiro deste ano, o vereador Marcos Cartano (PL) protocolou um requerimento solicitando informações sobre o recape no local. Além da Rua 1º de Maio, o vereador também cobrou melhorias na Rua Paulo Chinelato.