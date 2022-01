Prefeitura inicia obras para conter ‘cratera’ no Boa Vista

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana iniciou, nesta terça-feira (18), as obras para a construção de gabião na Rua Luiz Faé, na região do bairro Boa Vista. A intervenção se faz necessária para conter o avanço de erosão no local.

A situação foi publicada no NM no último dia 14 após a equipe ter recebido uma denúncia de um munícipe. Além da cratera, o NM também publicou sobre um terreno que vem causando transtornos, no mesmo bairro.

Os serviços começaram com a limpeza do local para a regularização da área. A próxima etapa será a construção do gabião (muro de arrimo), concretagem, colocação das gaiolas e pedras para a sustentação do solo, aterro e calçada.

As obras devem ser concluídas na próxima semana.