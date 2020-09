Mão dupla do viaduto Amadeu Elias de volta neste sábado

A prefeitura de Americana iniciou a nova pintura do viaduto Amadeu Elias nesta semana e a previsão é que a mão dupla do local seja reativada neste sábado a partir das 14h.

A volta da mão dupla foi anunciada pelo prefeito Omar Najar (MDB) na semana passada e causou alvoroço no meio político, já que se tratava de um assunto bastante cobrado pela população e comerciantes da Avenida Paulista.

O retorno da mão dupla no viaduto passará por avaliação, uma vez que, segundo a prefeitura, havia congestionamento na via e nas ruas que davam acesso ao viaduto.

A prefeitura deverá promover melhorias para amenizar o congestionamento e melhorar o fluxo de veículos no local, como a retirada da calçada do viaduto, implantação de uma passarela para pedestres e a construção ou alargamento do viaduto, uma obra que seria custeada pela empresa Rumo, responsável pela linha férrea que corta a cidade.

Com o retorno da mão dupla no viaduto Amadeu Elias, as ruas no entorno passarão por alterações. Os motoristas que seguem bairro-Centro e desejam acessar a Rua Dom Pedro II devem seguir pela Rua Rio Branco até a Praça do Trabalhador e fazer o retorno, voltando pela Rio Branco para entrar na Dom Pedro. Já no sentido Centro-bairro, será proibida a conversão à esquerda na Rua Rio Branco para a Rua Fernando Camargo. A opção será entrar à direita e fazer o retorno.