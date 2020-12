Prefeitura inicia nova etapa de recapeamento de vias

A Prefeitura de Americana iniciou, na manhã desta terça-feira (8), uma nova etapa de recapeamento asfáltico na cidade. Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), as ruas programadas para receberem as melhorias são: Vital Brasil, Vicente de Carvalho (entre Frei de Mont’Alverne até Raimundo Costa), Serra do Japi, Índia, Carmine Feola, Solimões, Florindo Cibin (entre a Avenida Estados Unidos e a Transposição da Gruta), Ary Barroso, Cyro Costa e Maria Quitéria.

“Dando prosseguimento ao trabalho de recape na cidade, uma das prioridades no governo do prefeito Omar Najar, iniciamos hoje pela Avenida Carmine Feola. Serão aplicados recursos da própria prefeitura”, segundo o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Ao todo, serão recapeados 71.626 metros quadrados de vias. A empresa responsável será a FFL Sinalizações Comércio e Serviços.

Na administração do prefeito Omar Najar já foram executados cerca de 800 quilômetros quadrados de recapeamento e pavimentação na cidade.

Próximo ao recape da Avenida Carmine Feola, a equipe da Sosu está executando a construção de calçada, entre a Avenida Europa e Camine Feola.