Prefeitura inicia mutirão de limpeza nas ruas da cidade

A Prefeitura de Americana iniciou na manhã desta segunda-feira (18) os trabalhos de limpeza nas ruas da cidade. A ação é um pedido do prefeito Chico Sardelli, pois em função do período de chuvas há uma alta de demandas por limpeza.

O mutirão para reforçar os serviços de poda, capinação, desobstrução de galerias, pintura de guias, recolhimento de volumosos das vias e áreas públicas começaram pela Avenida Abdo Najar nas proximidades do viaduto João Baptista Romano e se estenderam até o final da via, na divisa com o bairro Cidade Jardim.

“O objetivo da força-tarefa de limpeza é justamente atender as diversas demandas que foram geradas pelas chuvas dos últimos dias, uma vez que janeiro é um mês com previsão de muitas chuvas e temporais, seria uma medida de prevenção também”, explicou o secretário de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), Adriano Alvarenga Camargo Neves.

As equipes da Sosu, da Secretaria de Meio Ambiente e da empresa MB percorreram ainda as ruas dos bairros Jardim São Pedro e Santa Catarina para retirarem galhos e entulhos diversos das vias. O serviço também foi realizado na Avenida Bandeirantes, na UBS da Vila Galo, do Parque Gramado e do São Domingos, nas vias do Jardim da Paz, entre outros locais.

O trabalho de mutirão de limpeza da cidade terá a duração de 100 dias. Além da força-tarefa, os serviços diários das pastas de Obras e Meio Ambiente são realizados normalmente.