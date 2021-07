A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) – Administração Regional do Antonio Zanaga iniciou, nesta sexta-feira (23), as obras calçamento da Rua Walter Minozzi, que liga os bairros Jardim Novo Paraíso, Nova Conquista e Riviera Tamborlim.

De acordo com a Regional do Zanaga, serão construídos 120 metros de calçamento no local. A previsão é concluir o serviço em 20 dias.

A obra vai promover a mobilidade urbana e melhorar a segurança dos pedestres na região.