Prefeitura inaugura exposição virtual nessa terça-feira

As comemorações dos 152 anos de Sumaré, celebrado no próximo dia 26, seguem durante todo o mês de julho. A programação resgata a história do município por meio de eventos organizados de forma a respeitar a necessidade de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus. Nessa terça-feira (14), a Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e com o apoio da Associação Pró-Memória, fará uma “live”, às 10 horas, na página oficial da Administração no Facebook (facebook.com/prefeituramunicipaldesumare). A transmissão ao vivo vai inaugurar a exposição virtual “A Esperança no Sonho Floriu” e o vídeo ficará disponível para ser conferido posteriormente.

A mostra contará com painel de fotos e sugestão de livros sobre a história e curiosidades da cidade, além de objetos e móveis antigos. “Todo o material estará exposto na Biblioteca Municipal Professor Plínio Machado da Silva e será apresentado ao público em formato de vídeo, com a participação dos professores de teatro e dança da Prefeitura, Laudemir Merlini, Lino Bispo e Cah López, caracterizados como personagens da época”, explicaram os organizadores.

“Essa foi uma forma que encontramos de fazer com que os munícipes possam participar dos eventos durante esse mês tão festivo para nossa cidade, divulgando informações sobre a história e falando, mais uma vez, sobre o orgulho que temos da nossa querida Sumaré. Mas, claro, tudo isso de forma segura, evitando aglomerações, priorizando e protegendo a saúde da nossa população”, disse o prefeito Luiz Dalben.