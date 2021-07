Prefeitura implanta lâmpadas de LED no Parque “Uga Uga”

A Prefeitura de Americana ligou, no início da noite desta sexta-feira (23), a nova iluminação de LED na área do Parque Municipal da Avenida Raphael Vitta (Uga Uga). Foram implantados 26 pontos da nova iluminação, que irá proporcionar a população mais segurança no local.

“O LED é uma realidade que vem sendo implantada em toda a cidade, e é muito importante que os nossos espaços tenham melhorias na sua estrutura e se tornem cada vez mais atrativos”, disse Chico.

“Com a iluminação, as pessoas poderão desfrutar o espaço de lazer à noite, com segurança. A implantação de LED está sendo feita em toda a cidade e faz parte do Plano de Renovação e Modernização do Parque de Iluminação Pública de Americana, uma ação que tem sido intensificada pelo prefeito Chico Sardelli”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, ressaltou a importância da iluminação na praça para a segurança da população. “O prefeito Chico Sardelli, a Secretaria do Meio Ambiente, a Sosu, estão todos empenhados em promover as benfeitorias para a cidade. É um espaço que as famílias poderão, a partir de agora, aproveitar melhor e com tranquilidade, pois a nova iluminação trará mais segurança para a região”.