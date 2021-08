Prefeitura implanta iluminação de LED no Centro Cívico

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana prossegue com a implantação de iluminação pública de LED no Centro Cívico da Colina. Serão 30 pontos da nova iluminação na área externa do estacionamento e na entrada do complexo esportivo. As quadras de tênis já receberam 80 pontos de LED em julho, com o apoio da Secretaria de Esportes.

Segundo a Sosu, está sendo feita a modernização da iluminação, com a substituição da antiga de vapor de sódio, e alguns pontos de instalação de novas luminárias. A melhoria proporcionará mais eficiência e segurança.

“Seguimos com o trabalho do Plano de Renovação e Modernização do Parque de Iluminação Pública de Americana, uma das prioridades do governo do prefeito Chico Sardelli, que beneficia toda a população”, disse o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Este ano, as melhorias já foram realizadas no Parque Universitário (12 pontos de LED – instalações novas) numa área utilizada para prática de bicicross, na Rua Professor Leopoldo Vicente de Castro.

Também receberam a iluminação em LED a Avenida Chalil Mighel Onsi, na região da Praia Azul (pista de de bicicross – 8 luminárias), em parceria com a Secretaria de Esportes, Rua Raul de Leoni, no Antonio Zanaga (campo de futebol – 6 luminárias), Rua Martins Pena, no Zanaga (campo de futebol – 4 luminárias), Rua Tom Jobim, Praça Sebastião Morelli “Martelo” (8 luminárias), Rua Francisco Carlos Maciel, no Mário Covas (campo de futebol – 4 luminárias) e Rua Luiz Adami, próximo à feira do Jardim São Paulo (7 luminárias).

Vários pontos da cidade já receberam a melhoria, como a Praça dos Imigrantes, região do bairro Santa Maria, Avenida Afonso Pansan, região do bairro São Vito, trecho da Avenida Paschoal Ardito até a Rua Joana D Arc, São Vito, Cariobinha, Nova Carioba, Vila Mariana, Cordenonsi, Campo Verde, Belvedere, Bertini, São Manoel, Jardim Nossa Senhora do Carmo, Jardim Nossa Senhora de Fátima, na região do Hospital Municipal e um trecho da Avenida Paulista e a Avenida da Saúde e na Rua Isabela Ferro. A Praça Donaldo Steinberg, no Morada do Sol, a Rua Florindo Cibin, no trecho da transposição da Gruta Dainese, a Praça Sebastião Morelli, o Convívio e alguns pontos da área central.