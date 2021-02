Todos os setores da administração direta e indireta da Prefeitura de Americana funcionarão normalmente nos dias 15 e 16 de fevereiro, segunda e terça-feira de Carnaval.

A decisão segue as mesmas determinações do governo estadual, que cancelou os pontos facultativos de Carnaval para que se evite aglomerações e, com isso, diminua as chances de contágio pelo novo coronavírus.

Portanto, os cidadãos que necessitarem dos serviços públicos nesses dias poderão acessá-los regularmente.