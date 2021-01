Prefeitura faz manutenção em galeria pra conter águas de chuva

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana iniciou na manhã desta terça-feira (12), as obras de manutenção para conter as águas pluviais na Rua Dr. Cícero Jones com Rua Comendador Müller, região do bairro São Domingos. Uma retroescavadeira e um caminhão basculante estão sendo utilizados para o trabalho.

Segundo a Sosu, serão executados no local serviços de alvenaria, a reconstrução da guia e sarjeta, numa extensão de 10 metros para, posteriormente, executar a manutenção da galeria e retirada do sarjetão na via.

O serviço vai melhorar o escoamento das águas de chuva e está previsto para ser concluído em 5 dias.