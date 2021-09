Prefeitura faz limpeza na orla da Praia Azul

A Prefeitura de Americana está executando a limpeza de vegetação na orla da Praia Azul. Para viabilizar o trabalho, a CPFL, instalou um barramento na represa evitando o avanço dos aguapés (macrófitas) na área. O trabalho, iniciado no último dia 6, faz parte das ações de melhorias no local.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, informou que o barramento foi feito com galões e cordas para que flutuem na água e mantenha um distanciamento da areia para viabilizar o trabalho de retirada da vegetação. “As máquinas e caminhões já estão trabalhando na retirada da vegetação que está enraizada na orla. As plantas vão ficar numa área para desidratar e, posteriormente, levadas ao destino final. A Secretaria de Meio Ambiente fez o licenciamento para que o trabalho pudesse ser iniciado e está acompanhando o serviço”, explicou Fábio.

Segundo o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves, a retirada da vegetação e limpeza da orla são algumas das ações de melhorias previstas para a região da Praia Azul. “O prefeito Chico Sardelli está lutando, junto aos municípios a montante de Americana, para a despoluição da represa de Salto Grande, que abrange as Praias Azul e dos Namorados. Com as participações da Secretaria de Cultura e Turismo, de Meio Ambiente, dos representantes e moradores da Praia Azul, foi apresentado um plano para a reestruturação da orla da Praia Azul, assim como foi feito na Praia dos Namorados”, disse Adriano.

A ação de limpeza da orla da Praia Azul está sendo feita em parceria com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), Administração Regional da Praia Azul, CPFL e Secretaria de Meio Ambiente.