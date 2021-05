Prefeitura faz inspeção de fumaça preta na frota

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou na última semana uma inspeção de emissão de fumaça preta na frota de veículos da Garagem Municipal e do Departamento de Água e Esgoto de Americana (DAE). Na Prefeitura Municipal foram vistoriados 31 veículos entre caminhonetes, caminhões e máquinas. No DAE, foram avaliados 37 veículos da mesma forma. O primeiro dia de ação foi em 12 de maio e o encerramento aconteceu no sábado (15).

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, a inspeção faz parte do “Programa Município Verde Azul”, será realizada duas vezes ao ano, e tem como objetivo manter as emissões de gases em conformidade com a legislação. Com base na escala Ringelmann, a verificação dos carros ajuda na redução da poluição atmosférica e na melhoria da qualidade do ar.

Os veículos que passam por inspeção recebem um selo de aprovação. Mais informações sobre a ação podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria de Meio Ambiente (19) 3471-7770.