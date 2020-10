Prefeitura faz ‘feriadão’ de quinta a terça

A Prefeitura de Sumaré alterou, por meio do decreto 10.900, o ponto facultativo em comemoração ao Dia do Funcionário Público. Com isso, o feriadão vai durar quatro dias. A data – celebrada nesta quarta, 28 de outubro – foi transferida para a sexta (30), emendando o recesso com o feriado nacional de Finados, na segunda-feira (02). As repartições públicas municipais encerrarão o expediente na quinta-feira, dia 29, e as atividades serão retomadas na terça (03/11), a partir das 8 horas.

No entanto, os serviços públicos municipais considerados essenciais serão mantidos normalmente neste período, em regime de plantão. Confira o “abre e fecha” da Prefeitura para o feriado prolongado:

Coleta de Lixo Domiciliar: realizada normalmente

Guarda Civil Municipal: 24h pelos telefones 153 ou (19) 3873-2656

Defesa Civil Municipal: 24h pelo telefone 199 ou (19) 3903-4147

Corpo de Bombeiros Municipal: 24h pelos telefones 193 ou (19) 3873-2147

Departamento de Trânsito: emergências pelo telefone 0800-772-7722

Cemitério Municipal da Saudade

Velório Municipal

Transporte Coletivo

Feiras Livres

Rede Municipal Saúde:

– UPA do Jardim Macarenko: Rua Vinicius de Moraes, nº 380, Jardim Macarenko, telefone (19) 3903-1455. Atendimento 24 horas

– UPA do Matão: Avenida Emílio Bosco, nº 1.620, Jardim Santa Clara, telefone (19) 3864-1194. Atendimento 24 horas

– PA Nações: Rua Aldo de Oliveira Muller, nº 417, Parque das Nações, telefone (19) 3864-1035. Atendimento 24 horas

– PA Maria Antônia: Rua Isabel Luna Tavares, nº 631, Jardim Maria Antônia, telefone (19) 3832-1288. Atendimento 12 horas (das 7 às 19 horas)

– PA CIS Nova Veneza: Rua Paraíba, nº 211, Nova Veneza, telefone (19) 33995961. Atendimento das 7 às 22 horas

– Farmácia da USF Santa Clara (região do Matão): aberta das 8 às 17 horas

– Farmácia da UBS Vasconcellos (região de Nova Veneza): aberta das 8 às 17 horas

– Farmácia do CIS Nova Veneza: aberta das 8 às 17 horas

– Farmácia da UBS Santa Clara e CIS: das 8 às 17h

– Central de Ambulâncias de Transporte de Acamados: funcionamento 24 horas.